مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 06:24 مساءً - يحل نادي تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل تشيلسي اللقاء وهو يسعى لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين دون رد (2-0). ويقدم "البلوز" أداءً متذبذباً في الآونة الأخيرة، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها.

في المقابل، يمر نادي ليدز يونايتد بمرحلة صعبة للغاية، حيث تعرض لـ 4 هزائم مقابل انتصار وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة، مما يجعله في أمس الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم للهروب من مناطق الخطر.

موعد انطلاق صافرة بداية مباراة تشيلسي ضد ليدز

توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 04:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة،وأُسندت مهمة إدارة هذا اللقاء للحكم تيم روبنسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليدز

مم المقرر أن تُنقل أحداث المباراة مباشرة التي ستجمع بين البلوز وليدز وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتسbeIN Sports HD 1: بتعليق المعلق خليل البلوشي.

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وليدز عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، اللتين تملكان الحقوق الحصرية لبث مباريات "البريميرليج" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة عبر الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية.