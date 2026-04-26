الرئيس السيسي يؤكد أهمية إنجاز مشروعات مدينة الجلالة وفق أعلى المعايير العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 06:25 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضاً للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة للسنوات الاربع القادمة، وذلك في إطار التخطيط لتشغيل المدينة.

كما تابع الرئيس في هذا السياق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الجلالة، التي تُعد الواجهة البحرية لمصر على ساحل البحر الأحمر، حيث أكد أهمية إنجاز المشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة، ارتباطاً برؤية الدولة لإقامة منظومة اقتصادية عالمية متكاملة بالمنطقة، بما يتماشى مع تميز هذا الموقع الاستثنائي، وبما ينعكس إيجابياً على الاستثمار والسياحة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة الحيوية.