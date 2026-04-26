ملف.. مصنعون: بوابة التجارة الخارجية خطوة لتعزيز تنافسية الصادرات

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 06:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال رؤساء شركات في القطاع الصناعي إن إطلاق بوابة إلكترونية لتيسير إجراءات التجارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة الاستيراد والتصدير.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.

أضافوا، في تصريحات لحابي، أن البوابة ستسهم في تقليص زمن إنهاء المعاملات من خلال إتاحة تسجيل البيانات والمستندات إلكترونيًّا قبل وصول الشحنات، ما يخفف الضغط على الموانئ ويحد من التكدس.

وتابعوا أن المنظومة الجديدة ستدعم كفاءة الجهات الرقابية عبر إتاحة المعلومات بشكل مسبق، وهو ما يسرّع عمليات الفحص والإفراج الجمركي، خاصة للسلع سريعة التلف التي تتأثر بطول فترة الانتظار.

وأوضحوا أن تقليل الزمن والإجراءات الورقية سينعكس بدوره على خفض بعض الأعباء غير المباشرة مثل تكاليف التخزين والأرضيات، بما يعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. أكدوا أن البوابة تمثل خطوة إضافية نحو استكمال منظومة «النافذة الواحدة»، بما يضمن توحيد جهة التعامل وتقليل الاحتكاك المباشر، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحد من فرص التلاعب. ولفتوا إلى أن التحول الرقمي في هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة لمواكبة تطورات التجارة العالمية وتحسين بيئة الأعمال داخل مصر.

