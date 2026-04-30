نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: لا صحة لوجود أزمة في الأسمدة الزراعية.. والرصيد يتجاوز 6 ملايين شيكارة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 05:07 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما يتم تداوله حول وجود أزمة مرتقبة في توفير الأسمدة للموسم الصيفي الحالي غير صحيح، مُؤكدةً توافر مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الأسمدة بالجمعيات الزراعية، حيث يزيد الرصيد الحالي على 6 ملايين شيكارة، مع استمرار عمليات الإمداد اليومية من المصانع، لضمان تلبية كافة الاحتياجات المدعمة للموسم الصيفي دون أي انقطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة دعم الفلاح تسير بانتظام وكفاءة عالية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المُزارع المصري على رأس أولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى في كافة الجمعيات الزراعية، مع تفعيل آليات متابعة دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة للدورة الزراعية، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأكدت الوزارة مواصلة تشجيع التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية والبدائل غير التقليدية، وهي خطوة تعد نقلة نوعية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج على المُزارعين، وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة وجودة المحاصيل، فضلًا عن تعزيز التنافسية التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، باعتبارها محاصيل أكثر أمانًا وتوافقًا مع المعايير الدولية.

ويهيب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتي تؤدي إلى إثارة القلق بين المزارعين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

