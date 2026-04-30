نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 8 شهور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 06:08 مساءً - كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبرير 2026/2025 نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير 2025/2024، بمعدل زيادة بلغ 28%.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

