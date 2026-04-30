الاستثمار تدرس منح “MRYK Holding” الصينية الرخصة الذهبية لمشروعاتها ذات الأولوية التنموية في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 06:08 مساءً - محمد أحمد _ تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إمكانية منح الرخصة الذهبية لمجموعة “MRYK Holding” الصينية، للمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس والتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد المجموعة، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المستقبلية وتعميق القدرات التصنيعية محليًا.

ضم وفد الشركة كلًا من ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding، وكارما يو، المدير العام للمجموعة، وجيان هوي لي، المدير العام للعمليات الدولية الخارجية بشركة شينزين إي إكس سي لتقنيات، وذلك بحضور الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، والدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في المجالات التي تعمل بها الشركة، وهي: التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، فضلًا عن تسهيل دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصري.

كما تناول اللقاء أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة المصرية والشركة من خلال عقد لقاءات مع الجهات والوزارات المعنية، بهدف تيسير الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لضخ استثمارات جديدة.

ندعم الشركات الجادة لتسريع وتيرة التأسيس والتشغيل وتعزيز القدرات التصنيعية والإنتاجية

وأكد الدكتور فريد أن الدولة المصرية مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودراسة منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز سرعة التنفيذ.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات لعقد لقاءات مباشرة مع الشركة، بما يضمن تذليل أي تحديات أمام تنفيذ مشروعاتها في مصر.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة داخل الاقتصاد الوطني.

كما أوضح الوزير أن التعاون في مجالات البنية التحتية المائية يمثل أحد المحاور المهمة، لا سيما في ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة المياه الحضرية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكفاءة أعلى.

ريكي تونغ: مصر المرتكز الاستراتيجي الذي يمتد أثره إلى الأسواق الخارجية

ومن جانبه، أكد ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding، اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن السوق المصري يتمتع بمقومات تنافسية قوية وبنية تحتية متطورة تجعله وجهة جاذبة للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.

وأشار تونغ إلى اهتمام الشركة بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة، بما يتيح تسريع إجراءات التنفيذ، إلى جانب تطلعها لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا.

ومن جهته، قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مجلس النواب يدعم بقوة تحركات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتيسير الإجراءات وتطوير الحوافز بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الشركة الصينية تُعد إحدى الكيانات الكبرى في الصين، وتضم في ملكيتها صناديق استثمار وجهات حكومية صينية.

وتعمل المجموعة كمنصة دولية متكاملة للاستثمار الصناعي والتشغيل، تربط القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الصينية بالأسواق الناشئة، من خلال أنشطة تشمل الاستثمار الصناعي، والبحث والتطوير، والتصنيع، وسلاسل الإمداد العالمية، مع تركيزها على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركبات الطاقة الجديدة.

وتضع الشركة مصر ضمن خطتها التوسعية باعتبارها «المرتكز الاستراتيجي الذي يمتد تأثيره إلى الخارج»، في ظل انتشار أعمالها في عدد من الأسواق، منها البرازيل وروسيا والسعودية وقطر والإمارات، حيث تستهدف جعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

