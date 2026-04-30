وظائف حكومية 2026.. 8 آلاف وظيفة معلم مساعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:24 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للتعاقد مع 8 آلاف معلم مساعد لغة عربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للاحتياجات المعلنة في المحافظات المختلفة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم قطاع التعليم الأزهري وسد العجز في أعداد المعلمين، خاصة في التخصصات الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة داخل العملية التعليمية.

وتعد المسابقة الجديدة واحدة من أكبر مسابقات التوظيف التعليمية خلال عام 2026، نظرًا لعدد الوظائف المطروحة، إلى جانب الإقبال المتوقع من الخريجين الراغبين في الحصول على فرصة عمل مستقرة داخل المؤسسات التعليمية الرسمية.

موعد التقديم على وظائف الأزهر 2026

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن باب التقديم الإلكتروني يبدأ رسميًا يوم 15 مايو 2026، ويستمر حتى 29 مايو 2026، عبر الموقع المخصص لاستقبال طلبات المتقدمين.

وشدد الجهاز على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، لذلك يُنصح الراغبون في التقديم بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة والدخول على الموقع خلال الفترة المحددة لتجنب الضغط المتوقع في الأيام الأخيرة.

وتوفر هذه المسابقة فرصة مهمة لخريجي كليات اللغة العربية والتخصصات ذات الصلة، الراغبين في العمل بمجال التدريس داخل المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع المحافظات.

رابط التقديم على 8 آلاف وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

أوضح الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، ثم استكمال البيانات الشخصية والعلمية المطلوبة، ورفع المستندات الرسمية المحددة بالإعلان.

ويجب مراجعة البيانات جيدًا قبل إرسال الطلب النهائي، لأن أي أخطاء في التسجيل أو نقص في المستندات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب خلال مرحلة الفحص والمراجعة.

كما يُنصح المتقدمون بمتابعة الموقع الرسمي بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات جديدة تخص المسابقة، أو الإعلان عن مواعيد الامتحانات ونتائج القبول المبدئي.

شروط وظائف معلم مساعد لغة عربية بالأزهر 2026 قبل دخول الامتحان

أشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه لن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد مراجعة أصول المستندات التي سبق رفعها إلكترونيًا، والتأكد من مطابقتها لجميع البيانات المسجلة على الموقع الرسمي.

كما يشترط استيفاء كافة شروط الإعلان من حيث المؤهل الدراسي المناسب، والمحافظة المعلن بها الوظيفة، وسلامة المستندات المطلوبة، إلى جانب أي ضوابط أخرى يتم النص عليها في الإعلان الرسمي.

وتحظى مسابقة الأزهر الجديدة باهتمام كبير بين الخريجين، خاصة أنها توفر 8 آلاف فرصة عمل في قطاع التعليم، ما يجعلها من أبرز فرص التوظيف الحكومية المنتظرة خلال العام الجاري.