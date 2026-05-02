اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الفرنسية لمتابعة مواجهة هامة تجمع بين باريس سان جيرمان ونظيره لوريان، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «بارك دي برانس» بالعاصمة الفرنسية مساء اليوم السبت 2 مايو.

نتائج باريس سان جيرمان ولوريان قبل اللقاء

يدخل نادي باريس سان جيرمان هذه المواجهة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الصدارة، مستنداً إلى أداء فني قوي في الفترة الأخيرة، حيث نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة فقط في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات. ويتطلع تلبي أس جي لكسر نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) التي حسمت لقاء الذهاب بين الفريقين.

على الجانب الآخر، يخوض فريق لوريان اللقاء وهو يعاني من تذبذب واضح في النتائج مؤخراً، إذ لم يحقق سوى فوز واحد وتعادل وحيد مقابل 3 هزائم في آخر 5 مواجهات له.

وتعد مهمة لوريان في العودة بنتيجة إيجابية من معقل الفريق الباريسي تحدياً كبيراً، نظراً للفوارق الفنية الكبيرة ورغبة باريس في حسم اللقب مبكراً.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ضد لوريان

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، وسيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ضد لوريان في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويدير اللقاء تحكيمياً الحكم باستيان ديشيبي.

كيفية متابعة مباراة باريس ضد لوريان عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان ولوريان عبر الإنترنت من خلال تطبيق بي ان كونكنت أو منصة تود، حيث. توفر هذه المنصات خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان متابعة كافة أحداث الدوري الفرنسي لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.