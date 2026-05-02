عودة الحياة إلى مدينة رشيد بالبحيرة.. ما تفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 مساءً - تسعى الدولة المصرية إلى إعادة إحياء المدن التاريخية ذات القيمة التراثية، وفي هذا الإطار شهدت محافظة البحيرة تحركات جديدة لتطوير مدينة رشيد، بهدف تحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي واقتصادي متميز خلال الفترة المقبلة.

اجتماع تطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمناقشة خطة شاملة لتطوير مدينة رشيد، في إطار توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من المدن التاريخية.

أهداف تطوير مدينة رشيد السياحية

تركز خطة التطوير على استغلال المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تتمتع بها المدينة، مع العمل على تحويلها إلى وجهة جذب سياحي متكاملة.

تطوير البنية التحتية في رشيد

تشمل جهود تطوير مدينة رشيد العمل على تحسين المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية داخل المدينة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يساهم في دعم خطط التنمية الشاملة. كما تهدف هذه الأعمال إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة تدعم الحركة السياحية والاستثمارية داخل المدينة.

تطوير شوارع رشيد والأسواق

تتضمن الخطة تطوير شوارع رئيسية مثل الشيخ قنديل ودهليز الملك، وتحويلها لمناطق مشاة، إلى جانب إنشاء سوق حضاري بديل للأسواق العشوائية، مع ترميم المباني التراثية.