اطّلع على الآن مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم العراقية لمتابعة مواجهة هامة تجمع بين القوة الجوية ونظيره الميناء، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يُقام على أرضية «ملعب الميناء» مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف القوة الجوية والميناء قبل اللقاء

يدخل نادي القوة الجوية هذه المواجهة وهو يطمح لتحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الصدارة، مستنداً إلى سلسلة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الهزيمة في آخر 5 مباريات، محققاً 3 انتصارات وتعادلين.

ويسعى الصقور لتكرار تفوقهم بعد أن حسموا لقاء الذهاب لصالحهم بنتيجة هدف دون رد (1-0).

على الجانب الآخر، يخوض فريق الميناء اللقاء وهو يحاول تحسين وضعه في جدول الترتيب، وسط حالة من تذبذب النتائج مؤخراً، إذ حقق الفريق انتصارين فقط مقابل 3 هزائم في آخر 5 مواجهات خاضها.

وتمثل المباراة تحدياً كبيراً للميناء أمام أحد أقوى فرق الدوري، لكنه يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد الميناء

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر قناة العراقية الرياضية الناقل الحصري لمسابقات الدوري المحلي. وسيتولى المعلق علي الشمري مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي تنطلق صافرته في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت بغداد

كيفية متابعة مباراة القوة الجوية ضد الميناء عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين القوة الجوية والميناء عبر الإنترنت من خلال الحسابات الرسمية لشبكة القنوات الرياضية العراقية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توفر غالباً بثاً مباشراً وتغطية شاملة لأبرز أحداث ومباريات دوري نجوم العراق لضمان متابعة اللقاء لحظة بلحظة.