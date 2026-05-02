موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا لحسم صدارة الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، لخوض قمة كروية هامة مساء اليوم السبت تجمع بينه وبين خصمه أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء حاسم يُقام على أرضية ملعب «السادار».

ترتيب برشلونة وأوساسونا قبل لقاء الليلة

يدخل برشلونة هذه المواجهة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز لتأمين لقبه التاريخي.

ويمتلك البلوجرانا فرصة ذهبية لحسم اللقب رسمياً خلال هذه الجولة في حال فوزه اليوم، شريطة تعثر ملاحقه ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول غداً الأحد.

على الجانب الآخر، يخوض أوساسونا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي أمام المتصدر وعرقلة مسيرته نحو اللقب، في مهمة صعبة نظراً للفوارق الفنية الكبيرة ورغبة برشلونة القوية في حسم البطولة مبكراً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، وسيتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

من المقرر أن ينطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين النادي الكتالوني ونظيره فريق أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 قبل منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي وعمان.