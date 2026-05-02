اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد نيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين نادي الفتح ونظيره نيوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يُقام على أرضية «ميدان تمويل الأولى» مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف الفتح ونيوم قبل اللقاء

يدخل نادي الفتح هذه المواجهة وهو يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج، حيث تعثر الفريق في مبارياته الأخيرة بتعرضه لـ 3 هزائم متتالية، مقابل فوز واحد وتعادل وحيد في آخر 5 مواجهات خاضها.

ويطمح الفتح لاستعادة توازنه وتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد (1-0).

على الجانب الآخر، يخوض نادي نيوم اللقاء بسجل أفضل نسبياً في الآونة الأخيرة، إذ حقق الفريق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة فقط في آخر 5 مباريات.

ويسعى نيوم لمواصلة عروضه الجيدة وحصد النقاط الثلاث للتقدم أكثر في جدول الترتيب والثأر من خسارة الدور الأول.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد نيوم

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية، الناقلة لمباريات الدوري. وسيتولى المعلق جعفر الصليح مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة 06:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

كيفية متابعة مباراة الفتح ضد نيوم عبر الإنترنت

بإمكانكم متابعة المباراة التي ستجمع بين الفتح ونيوم عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية، الذي يوفر التطبيق خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، مما يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة اللقاء ومتابعة كافة الأحداث لحظة بلحظة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.