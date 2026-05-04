الثاني.. اطّلع على هدف فينيسيوس جونيور معي ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 صباحاً - عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تقدمه أمام إسبانيول بتسجيل الهدف الثاني، في المواجهة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

هدف فينيسيوس جونيور الثاني مع ريال مدريد ضد اسبانيول

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليؤكد تفوق الفريق الملكي في اللقاء، بعدما واصل ضغطه الهجومي على دفاع أصحاب الأرض.

وسجل الهدف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلًا تمريرة رائعة بالكعب من زميله جود بيلينجهام، وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة بمهارة داخل الشباك.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

بهذا الهدف، يواصل فينيسيوس تألقه في المباراة بعدما أحرز الهدف الأول أيضًا، ليقود ريال مدريد للتقدم بثنائية نظيفة حتى الآن، في مباراة يسعى من خلالها الفريق لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على صدارة الليجا.