الكويت تدين استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 صباحاً - تعرب وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها ، لاستهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، وما يمثله ذلك من تعدي على سيادة السودان وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع للمساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددةً على أهمية الالتزام بما ورد في إعلان جدة من تعهدات بحماية المدنيين وتحييد المرافق المدنية عن النزاع.

كما تجدد الوزارة دعم دولة الكويت لوحدة السودان وسيادته واستقراره، وتدعو جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وانتهاج الحلول السلمية، بما يُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار.