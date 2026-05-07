النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

بسبب تكاليف الطاقة.. أسعار المنتجين بمنطقة اليورو تقفز 3.4% في مارس

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 02:55 مساءً - العربية نت .. ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب الارتفاع القوي في أسعار الطاقة وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال مارس بنسبة 3.4% شهريا، مقابل تراجعه بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3.3%.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار الطاقة بنسبة 0.5%، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% خلال فبراير الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسجلت أسعار الجملة أكبر ارتفاع بين فئات مؤشر أسعار الجملة حيث زادت بنسبة 11.1%، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.7% وأسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.3%.

وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية خلال مارس بنسبة 0.2% وهي نفس نسبة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.1%، مقابل تراجعها بشدة بنسبة 3% خلال فبراير. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1.8% سنويا.

 

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي

