نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاتصالات: توقيع استثمارات جديدة بـ3.5 مليار دولار وتخصيص ترددات لتعزيز خدمات 5G من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 01:07 مساءً - يارا الجنايني_ قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع شهد توقيع استثمارات جديدة بنحو 3.5 مليار دولار ضمن الاتفاقيات التي تم إبرامها في بداية العام، والمتعلقة بخطط استثمارية تمتد على مدار خمس سنوات مقبلة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص نحو 410 ميجاهرتز من الترددات لشركات الاتصالات، بما يتيح تعزيز استثماراتها في توسيع التغطية الشبكية ونشر خدمات الجيل الخامس (5G) داخل السوق المصري.

