الصحة : تحليل 220 ألف عينة مياه شرب ووحدات غسيل كلوى للتأكد من مطابقتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي حققت إنجازات نوعية ملموسة في تعزيز الرقابة البيئية وحماية صحة المواطنين، من خلال إحكام السيطرة على كافة المسببات البيئية المؤثرة على الصحة العامة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.

صحة المواطن أولوية قصوى

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن هذه الإنجازات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بجعل صحة المواطن أولوية قصوى، مؤكداً أن الوزارة تعمل بلا كلل على تطوير أدوات الرقابة البيئية كخط دفاع أول وحجر أساس لحماية المجتمع من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأوضح الدكتور قنديل أن الوزارة نجحت في سحب وتحليل ما يقرب من 220 ألف عينة من مياه الشرب والشبكات ووحدات الغسيل الكلوي للتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير الصحية، بالتوازي مع الاستجابة الفورية لـ272 شكوى بيئية عبر نظام الترصد البيئي المتطور، في دلالة واضحة على الالتزام بالشفافية والسرعة في حماية المواطنين.

حماية المواطنين من المشكلات الصحية

ومن جانبه، أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الجهود المبذولة تضمن خدمات صحية آمنة وفعالة، حيث شملت الرقابة فحص أكثر من 7500 عينة من محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية والمجاري المائية لحماية نهر النيل، إلى جانب تحليل 13961 عينة هواء لضمان نقاء المناخ الذي يتنفسه المصريون.

وأضاف الدكتور حماد أن القطاع نجح في تأمين منظومة تداول الأغذية من خلال استخراج 128 ألف و547 شهادة صحية مميكنة للعاملين، للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل ضمانات حقيقية لرفع جودة الحياة وتقليل العبء المرضي على الدولة والمواطن.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، التقدم في ملف إدارة النفايات والتحول الأخضر، حيث تم التعامل مع 12150 طناً من النفايات الطبية الخطرة باحترافية عالية، مع تعزيز الأسطول بـ8 سيارات نقل حديثة لمحافظة السويس وإصدار 59 ترخيصاً جديداً للمنشآت.

وأشار الدكتور نمير إلى الجانب التوعوي المهم، حيث نفذت الإدارة 8966 ندوة تثقيفية، وأعدت دليلاً استرشادياً مبتكراً للاشتراطات البيئية لإنشاء وتطوير «المنشآت الصحية الخضراء»، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مكثفة لرفع جاهزية المنشآت لمواجهة التغيرات المناخية، بهدف خلق بيئة علاجية آمنة ومستدامة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تكثيف أعمال الرقابة الميدانية في كافة محافظات الجمهورية، مشددة على أن تضافر جهود الوزارة مع المجتمع هو السبيل الأمثل لتحقيق نهضة صحية شاملة وبيئة آمنة تليق بمصر ومستقبل أبنائها.
 

