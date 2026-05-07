نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تزايد آمال اتفاق بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 02:55 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء، عقب تقارير أفادت باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام، مما خفف المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3% إلى 4693.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:35 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3% لتسجل 4705.60 دولار للأوقية.

