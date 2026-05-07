خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثمار صناعي في مصر خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 11:55 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الاستعداد لإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خلال شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل القطاع الصناعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار المباشر في الصناعة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الصندوق الجديد يهدف إلى تحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات إنتاجية داخل شركات صناعية قائمة وواعدة، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وأضاف أن الصندوق سيستثمر في شركات صناعية متنوعة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يحقق تنويعًا في الاستثمارات ويقلل من المخاطر، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي وخطط النمو.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لاستحداث آليات تمويل مبتكرة للقطاع الصناعي، بعد مراجعة وتقييم المبادرات القائمة والاستماع لآراء الصناعيين بشأن الحوافز الأكثر فاعلية، سواء المتعلقة بالتمويل أو المعدات أو الحوافز الجغرافية.

وأكد أن الهدف النهائي هو دعم نمو الصناعة المصرية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال أدوات تمويل أكثر استدامة وفاعلية.

