النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين وسط تفاؤل باتفاق بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 01:07 مساءً - _ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب مع إيران، في ظل تقارير أفادت بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بمقدار 8.60 دولار، أو ما يعادل 7.83%، لتسجل 101.27 دولار للبرميل، بعد أن هبطت خلال الجلسة إلى أقل من 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7.19 دولار، أو 7.03%، ليغلق عند 95.08 دولار للبرميل.

