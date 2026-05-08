نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستقبل قادة السياحة العالميين في الأهرامات والمتحف المصري الكبير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بعدد من أبرز المشاركين في فعالية المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، ومن بينهم نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، والرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون هينوخوسا، والرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

وخلال اللقاء، دار نقاش حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى والمقترحات بشأن تطوير صناعة السياحة، واستعراض المقومات المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأكد شريف فتحي حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميا، مشيرا إلى العمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف إبراز تنوع المنتجات السياحية وتحسين جودة التجربة السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، مع تعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج وإدارة المقاصد السياحية.

واستعرض أيضا جهود تطوير البنية التحتية السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين بما يعزز تنافسية المقصد المصري دوليا.

وشارك في اللقاء عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والإدارة المركزية للتسويق السياحي، والإدارة العامة للعلاقات السياحية، إضافة إلى إدارة آثار الجيزة.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة موسعة في منطقة أهرامات الجيزة شملت هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، حيث استمعوا إلى شرح حول تاريخ المنطقة وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات.

كما زار الوفد المتحف المصري الكبير، حيث استقبلهم الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضمنت الجولة الساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون، مع استعراض سيناريو العرض المتحفي وما يحتويه المتحف من كنوز أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتأتي الزيارة في إطار فعالية المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) التي انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو، تحت عنوان “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين”، وذلك على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستقبل قادة السياحة العالميين في الأهرامات والمتحف المصري الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.