نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة الأمريكي: إيران خفضت إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا وقد تواصل التراجع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 11:55 صباحاً - _ قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الخميس، إن إيران خفضت على ما يبدو إنتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا، متوقعا استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة مع امتلاء مخزوناتها وصعوبة تصدير النفط.

وأوضح رايت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران “يبدو أنها خفضت إنتاجها بالفعل بنحو 400 ألف برميل يوميا”، مضيفا أن الإنتاج قد يشهد مزيدا من الانخفاض التدريجي مع تزايد الضغوط على قدراتها التخزينية والتصديرية.

