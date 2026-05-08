نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي بي البريطانية: تمديد ترخيص أمريكي لتشغيل حقل شاه دنيز مع شركاء إيرانيين وروس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 11:55 صباحاً - قالت شركة بي.بي البريطانية الكبرى للنفط، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة مددت ترخيصا يسمح للشركة بمواصلة تشغيل حقل الغاز الطبيعي “شاه دنيز” في أذربيجان مع شركاء إيرانيين وروس.

وأوضحت الشركة في بيان أنها تلتزم دائما بالعقوبات والقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن التراخيص المذكورة تم تمديدها، وأن حقل “شاه دنيز” يواصل الالتزام الكامل بالعقوبات.

