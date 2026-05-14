نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. 1.5 مليار دولار قرضًا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:55 صباحاً - _ وقّعت مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) اليوم الأربعاء اتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

يستهدف التمويل دعم الأمن الغذائي والطاقة في مصر.

ويأتي هذا التمويل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، حيث تجاوز إجمالي التمويلات التراكمية التي حصلت عليها مصر من المؤسسة نحو 24.8 مليار دولار حتى مايو 2026، ما يعكس عمق التعاون في تمويل واردات السلع الأساسية والطاقة.

كما تشمل الشراكة الإطارية بين مصر والمؤسسة اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، يهدف إلى دعم برامج تمويل استيراد السلع الاستراتيجية وتعزيز استقرار الأسواق المحلية، خاصة في قطاعات الغذاء والوقود.

