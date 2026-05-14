السياحة تستضيف وفدًا ألمانيًا من 50 منظم رحلات للترويج للمقصد المصري

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا يضم 50 من أهم الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، في رحلة تعريفية بمدينة القاهرة، وذلك بالتعاون مع رابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية (RTK).

وتأتي استضافة هذه الرحلة التعريفية بهدف إطلاع المشاركين على أماكن الجذب السياحي المتنوعة بمدينة القاهرة، إلى جانب تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير لتعظيم الاستفادة منه في دفع الحجوزات السياحية الخاصة بمنتج السياحة الثقافية.

وخلال الرحلة التعريفية، زار الوفد المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية وسيناريو العرض المتحفي، كما قام الوفد بجولة بالساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون.

كما زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الاستضافة تأتي ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كوجهة مميزة، وتعريف صناع القرار السياحي عن قرب بما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، لافتًا إلى أن الوكلاء السياحيين يعدون من أهم حلقات التسويق والبيع في صناعة السياحة لما يتمتعون به من ثقة وتأثير على قرارات السائحين، بما يسهم بشكل مباشر في توجيه الحركة السياحية نحو المقاصد المختلفة.

كما أشار السيد محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، إلى أن رابطة RTK الألمانية تمثل أكبر تحالف لوكالات السفر والسياحة في ألمانيا وأوروبا، حيث تضم أكثر من 3000 مكتب ووكيل بيع بألمانيا، وتحظى بثقة أكثر من 100 ألف عميل، لافتًا إلى أنه تم في شهر نوفمبر الماضي استضافة المؤتمر السنوي للرابطة بمدينة الغردقة بمشاركة 450 وكيلاً سياحيًا.

