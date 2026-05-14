وزير التموين: 8.5 مليار دولار إجمالي تمويلات القطاع من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الشراكة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أصبحت نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي الفعال القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة باعتبارها إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وما تقدمه من حلول تمويلية مرنة ومبتكرة دعمت بصورة مباشرة استقرار منظومات الغذاء والطاقة والتجارة في العديد من الدول، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون ناجحة بدأت منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة في يناير 2018، والتي جرى تجديدها في عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية، بما يعكس قوة هذه الشراكة الاستراتيجية وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها بصورة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، شملت تداعيات جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت، بفضل كفاءة مؤسساتها وشراكاتها الدولية البناءة، في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بصورة منتظمة.

وأكد أن التعاون القائم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون نحو 8.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما مكّن الدولة المصرية من استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأضاف أن هذا التعاون ساهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية.

واستعرض وزير التموين جهود الوزارة في تطوير منظومة الغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة الداخلية ورفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز التحول الرقمي.

وأكد استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وفي ختام كلمته، أكد تطلع الوزارة إلى مواصلة وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

