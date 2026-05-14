رئيس الوزراء: تحسين تجربة السائح وتطوير المطارات أولوية خلال المرحلة الحالية

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية متابعة إجراءات تحفيز قطاع السياحة لتعزيز التنافسية ودعم نموه وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار التدفقات دون تراجع.

وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضًا لنتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيراتها على قطاعي السياحة والطيران، متناولًا مقترحات تتعلق بحوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، بما يساهم في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ومن جانبه، أشار وزير الطيران المدني إلى أن البيانات المتاحة بالوزارة تؤكد استمرار مصر في الحفاظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026، مستعرضًا ما يمكن تقديمه من حوافز لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة لدعم استقرار حركة الطيران والسياحة الوافدة إلى مصر.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يدعم تحفيز حركة قطاع السياحة، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.

جاء ذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، والسيد أحمد نبيل، معاون وزير السياحة.

