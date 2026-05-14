نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يصل إلى بكين لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:01 مساءً - سي إن بي سي_ وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رئاسية مرتقبة لعقد قمة رفيعة المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجنسن هوانغ، رئيس شركة إنفيديا.

وجرى استقبال ترامب لدى وصوله إلى مدرج المطار بعرض موسيقي عسكري ومراسم رفع الأعلام، حيث عزفت الفرقة الموسيقية أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”.

ومن المقرر أن يشارك ترامب يوم الخميس في مراسم استقبال رسمية، يعقبها اجتماع ثنائي مع شي جين بينغ، إضافة إلى زيارة معبد السماء التاريخي وحضور مأدبة رسمية.

كما سيغادر ترامب الصين يوم الجمعة، بعد تناول الشاي وغداء عمل مع الرئيس الصيني.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الجانبين ملفات حساسة تشمل الرسوم الجمركية، والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، والحرب مع إيران، وقضية تايوان، مع ترجيحات بإعلان صفقات صينية كبيرة لشراء طائرات أمريكية ومنتجات زراعية، خاصة فول الصويا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال” يوم الإثنين، قال ترامب إنه يتوقع “أشياء عظيمة” ستخرج من القمة.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ستيف داينز في تصريحات لقناة CNBC إن مصلحة الطرفين تتمثل في الحفاظ على استقرار العلاقة وتخفيف التوتر بدلًا من فك الارتباط، مع توقعات بإبرام اتفاقات تشمل بوينغ واللحوم وفول الصويا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يصل إلى بكين لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.