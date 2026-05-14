نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز: مصر ​وموزمبيق ورواندا من الدول الأكثر تأثرًا بصعود ‌أسعار البترول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 02:01 مساءً - _ ذكرت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، اليوم الأربعاء، أن مصر وموزمبيق ورواندا من الدول الأكثر تعرضاً لارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في إيران، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية ذات التصنيف الائتماني هي مستوردة صافية للوقود والأسمدة.

وأضافت الوكالة أن الدول المصدرة للوقود والأسمدة مثل نيجيريا وأنجولا تكون في وضع أفضل في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت إن الدول الإفريقية تنفق في المتوسط نحو 17% من إيراداتها على سداد الفوائد، مما يجعل وضعها المالي أقل قدرة على التخفيف من الصدمات الخارجية، علماً بأن المتوسط العالمي يبلغ نحو 5.5% تقريباً.

ونبهت رئيسة قسم التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، سميرة منساه، في تصريحات لرويترز، إلى أن الحكومات التي ألغت في الآونة الأخيرة دعم الوقود تواجه ضغوطاً سياسية للتراجع عن تلك الإصلاحات كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت منساه إن توقعات ستاندرد آند بورز للائتمان السيادي الإفريقي كانت إيجابية في بداية 2026، بعد تحسن مستوى التصنيف على مدى عامين، لكن الصراع في الشرق الأوسط يشكل الآن خطراً على تلك التوقعات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستاندرد آند بورز: مصر ​وموزمبيق ورواندا من الدول الأكثر تأثرًا بصعود ‌أسعار البترول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.