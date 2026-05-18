وزير الطيران: كافة التسهيلات لزيادة حركة السياحة من بولندا إلى المقاصد المصرية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 11:55 مساءً - أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لزيادة معدلات التشغيل الجوي القادمة من السوق البولندي، مشيرًا إلى أن بولندا تُعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للمقصد المصري، خاصة في ظل الإقبال المتنامي على المدن السياحية المصرية.

وأوضح الحفني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركات الطيران المصرية والبولندية على زيادة السعة المقعدية والتوسع في تشغيل الرحلات الجوية، بما يسهم في دعم حركة السياحة الوافدة ورفع معدلات الإشغال بالمقاصد السياحية المختلفة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الطيران المدني، السفير ميهاو موركوتشينسكي، سفير دولة بولندا لدى جمهورية مصر العربية ، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، والتوسع في زياده عدد الرحلات بين البلدين، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بالسفير البولندي، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبولندا، والحرص على دفع أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة بين الجانبين .

ومن جانبه، أعرب السفير ميهاو موركوتشينسكي عن سعادته بتشغيل أولى الرحلات الجوية القادمة من بولندا إلى مطار العلمين الدولي ضمن برنامج موسم الصيف الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي الطلب على المقصد السياحي المصري، لا سيما بمنطقة الساحل الشمالي.

كما أشاد السفير البولندي بشركات الطيران المصرية التى تعمل على أكثر من وجهه سياحيه فى بولندا من بينهم شركه اير كايرو ونسمه للطيران وكذلك بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة، إلى جانب تنوع الأنماط السياحية التي تلبي اهتمامات السائحين البولنديين، خاصة السياحة الشاطئية والثقافية، وهو ما يعزز من جاذبية المقصد المصري لدى السوق البولندي.

