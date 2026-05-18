40 مليار دولار محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر منذ 1959

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 11:55 مساءً - يارا الجنايني– تجاوزت محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1959، في إطار شراكة ممتدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل المشروعات التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، بحسب مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت المؤسسة إن البنك الدولي تولى تمويل إصلاحات السياسات والمشروعات التنموية، بينما وفرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الضمانات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، فيما ركزت مؤسسة التمويل الدولية على حشد رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو الشركات والمؤسسات المالية القادرة على توفير فرص العمل.

وأضافت أن الاستراتيجية المشتركة تركز على خمسة قطاعات رئيسية ذات تأثير مباشر على معدلات التوظيف، تشمل الطاقة والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع.

وأوضحت المؤسسة أنها ساهمت في تمويل محطة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والتي كانت أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم وقت اكتمالها، كما دعمت إطلاق أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر خلال عام 2025.

وفي قطاع البنية التحتية، توقعت المؤسسة أن تسهم محطات حاويات تحالف دمياط للحاويات في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، في إطار التوسع في مشروعات النقل والخدمات اللوجستية.

كما أشارت إلى نجاح مجموعة الوادي في تحويل أراضٍ صحراوية إلى أكبر مشروع لإنتاج البيض في أفريقيا، ضمن استثمارات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكدت المؤسسة أن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع من 27% عام 2016 إلى 76.3% بحلول 2025، بدعم من المؤسسات المالية الشريكة وبرنامج “ذات” التابع لبنك مصر، والذي ساهم في دمج أكثر من 80 ألف سيدة من رائدات الأعمال داخل القطاع المصرفي الرسمي.

وفي إطار توسيع دور القطاع الخاص، كلفت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية بدور المستشار لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، في أكبر مهمة استشارية تتولاها المؤسسة في مصر، إلى جانب دعم القطاع الخاص في تشغيل وتطوير 11 مطارًا مصريًا.

