الزمالك يستعد لحسم الدوري.. ومعتمد جمال يطالب اللاعبين بالتركيز أمام سيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 صباحاً - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، والتتويج بلقب الدوري، وإسعاد الجماهير.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على صعوبة المباراة وطالب الجميع بالتركيز من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.