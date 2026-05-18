الخزانة الأمريكية ستمدد الإعفاء من العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 11:55 مساءً - – قال مصدر مطلع اليوم ​الاثنين إن وزارة ‌الخزانة الأمريكية قررت تمديد الإعفاء من العقوبات ​على النفط الروسي ​المنقول بحرا، والذي انتهى ⁠العمل به يوم ​السبت، بعد أن طلبت عدة ​دول مزيدا من الوقت لشراء النفط الروسي.

وأضاف المصدر ​أن الإعفاء سيستمر لمدة 30 ​يوما أخرى.

