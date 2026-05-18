جهينه تستهدف صادرات بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الجاري

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 11:55 مساءً - محمد أحمد _ تستهدف شركة جهينه للصناعات الغذائية تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الجاري، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، وعلى رأسها التراجع الكبير في أسعار المركزات خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس على أداء بعض قطاعات التصدير.

وأوضح محمد صيام، رئيس القطاع التجاري بالشركة، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولة بمصنع جهينة بمدينة السادس من أكتوبر، أن عامي 2024 و2025 شهدا تراجعًا ملحوظًا في صادرات بعض المنتجات، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار المركزات عالميًا، ما دفع الشركة إلى متابعة تطورات السوق بشكل دقيق خلال الربع الأول من العام الحالي، وتقييم الأداء التصديري بصورة مستمرة.

وأضاف أن الشركة تمتلك 3 قطاعات رئيسية للتصدير، تشمل الفاكهة والخضروات الطازجة مثل البرتقال والبطاطس والمانجو، وقطاع المنتجات الغذائية، إلى جانب قطاع المركزات مثل مركزات الفراولة والمانجو والطماطم.

وأشار صيام إلى أن جهينه تعتمد بشكل متزايد على المنتجات التامة التي تُطرح تحت علامتها التجارية، سواء في قطاع الألبان أو العصائر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة الحالية.

المنتجات التامة سجلت نموا 65% وصادرات الفاكهة والخضروات ارتفعت 25%؜ الربع الاول

ونبه إلى أن الشركة حققت نموًا قويًا في المنتجات التامة بنسبة 65% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط النمو نحو 50% خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس توجهها نحو تعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاعتماد على المواد الخام والمركزات فقط.

وأكد أن الشركة تصدر حاليًا إلى نحو 64 دولة حول العالم، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من قوة الطلب على منتجاتها وتطوير قدراتها التسويقية والتصديرية.

قطاع المركزات تأثر بالأزمة العالمية وتعويض التراجع عبر نمو قطاعات أخري

وفيما يتعلق بقطاع المركزات، أوضح صيام أنه تأثر بشكل واضح بالأزمة العالمية، خاصة في مركزات البرتقال، نتيجة مشكلات الإنتاج في دول رئيسية مثل البرازيل، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار وتراجع الطلب، لافتًا إلى أن الشركة عوضت هذا التراجع من خلال نمو قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن صادرات الفاكهة والخضروات حققت نموًا تجاوز 25% خلال الربع الأول من العام، مدعومة باستقرار نسبي في هذا القطاع مقارنة بقطاع المركزات، إلى جانب نمو ملحوظ في منتجات مثل مركزات الفراولة والمانجو والجوافة.

وكشف صيام، عن سعي الشركة التحول من التشغيل الموسمي إلى الدائم داخل بعض المصانع، بهدف رفع كفاءة التشغيل واستغلال الطاقات الإنتاجية بشكل كامل، بدلًا من الاعتماد على المواسم فقط.

وأكد وجود خطة لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والطلب في بعض الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ هذه الخطط.

