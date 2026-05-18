لبنان يقر إعفاءات ضريبية وجمركية للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 11:55 مساءً - وكالات – أصدر وزير المالية اللبناني ياسين جابر قرارًا تنظيميًا يحدد آليات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المخصصة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك تنفيذا للقانون رقم 22/2025.

ويغطي القرار المساعدات المقدمة منذ 1 سبتمبر 2024، ضمن مهل زمنية تمتد حتى عامي 2027 و2028 بحسب طبيعة الجهات المستفيدة، بما يضمن استمرارية الدعم للفئات المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

وشمل القرار إعفاء المساعدات والهبات العينية والنقدية المقدمة للمتضررين، سواء عبر الدولة أو البلديات أو الجمعيات والمنظمات، من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الطابع المالي والمرافئ.

وألزم القرار الجهات المعنية بتوثيق عمليات التوزيع والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت وصول المساعدات إلى المستفيدين، مع وضع إشارات واضحة على المواد الموزعة بأنها مخصصة للمتضررين.

من جهتها، أكدت وزارة المالية أن قيادة الجيش اللبناني ستتولى متابعة آليات التحقق ومنع أي استغلال أو إساءة استخدام للهبات، مشددة على أن أي مخالفة ستؤدي إلى ملاحقات قانونية وفرض الرسوم والضرائب المستحقة.

