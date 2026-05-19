أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف هافرتز فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 صباحاً - انتهى الشوط الأول من مباراة ارسنال ضد بيرنلي بتقدم المدفعجية بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف أرسنال المهاجم كاي هافرتز في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

تشكيل أرسنال ضد بيرنلي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد رايا، خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريتشي إيزي، خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، لياندرو تروسارد.

أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويخوض أرسنال مواجهة مصيرية أمام بيرنلي، واضعًا نصب عينيه تحقيق انتصار جديد يقربه خطوة كبيرة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2003-2004، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضًا إلى ما سيقدمه مانشستر سيتي في مباراته المرتقبة أمام بورنموث.

ويدرك الفريق اللندني أن الفوز على بيرنلي، مع تعثر مانشستر سيتي في الجولة نفسها، سيمنحه لقب الدوري رسميًا قبل الجولة الأخيرة، دون الحاجة لانتظار مواجهته أمام كريستال بالاس يوم 24 مايو الجاري، وهو ما يمنح المباراة أهمية استثنائية لجماهير أرسنال التي تحلم بعودة الفريق إلى منصة التتويج المحلية بعد غياب طويل.

ويعيش أرسنال الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي فترة مميزة على مستوى النتائج، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري، ليستعيد توازنه بقوة في توقيت حاسم من عمر الموسم، ويواصل الضغط على مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر في سباق القمة المشتعل حتى الجولات الأخيرة.

ولا تتوقف طموحات أرسنال عند المنافسة المحلية فقط، إذ يطمح الفريق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق ثنائية تاريخية هذا الموسم، بعدما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية «بودابست».

ومنذ سقوطه أمام بورنموث ثم مانشستر سيتي الشهر الماضي، نجح أرسنال في استعادة نغمة الانتصارات سريعًا، بعدما تفوق على نيوكاسل يونايتد وفولهام ووست هام يونايتد، ليؤكد جاهزيته لمواصلة الصراع حتى اللحظة الأخيرة.

وتبدو حظوظ أرسنال قوية لتحقيق الفوز أمام بيرنلي، خاصة مع سعي الفريق ليس فقط لحصد النقاط الثلاث، بل أيضًا لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، تحسبًا لأي سيناريو قد يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف في حال التساوي مع مانشستر سيتي في عدد النقاط بنهاية الموسم، وفقًا للوائح البطولة.