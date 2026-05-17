نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: نطور مع البنك الدولي نموذجا مبتكرا لتمويل مشروعات البنية التحتية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 06:13 مساءً - التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عددٍ من الملفات الاستراتيجية المشتركة.

خلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة، تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدوره في تحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، كشف رستم عن توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يستهدف الدمج بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورءوس الأموال الأجنبية.

النموذج سيتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى بآليات أكثر كفاءة واستدامة

وأشار إلى أن هذا النموذج سيتيح تمويل المشروعات القومية الكبرى بآليات أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة العالية التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

وكشفت “ويتز” أن البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص، لتحديد الفرص المتاحة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم “السياحة الخضراء” والمستدامة في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التخطيط: نطور مع البنك الدولي نموذجا مبتكرا لتمويل مشروعات البنية التحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.