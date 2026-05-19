النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - رنا ممدوح _ أطلقت شركة النساجون الشرقيون للسجاد منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن رحلة التحول الرقمي للمجموعة.

وذكرت النساجون الشرقيون، في بيانها الصادر اليوم، أن هذا الإطلاق يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي في مصر نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والخدمات القائمة على الهواتف المحمولة.

وأكّدت، أنه في ضوء هذه المتغيرات، تعمل الشركة على تعزيز حضورها الرقمي، حيث صُممت المنصة الجديدة لتوفير تصاميم وجودة عالمية من خلال تجربة تسوق سهلة وأكثر تفاعلاً.

وأوضحت، أن المنصة تُقدم المفهوم الذي يوحّد شركات النساجون الشرقيون الثلاث تحت منظومة رقمية واحدة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى كامل منتجات المجموعة بالإضافة إلى توفير خاصيتي “مكتشف السجاد”، و”استعراض السجاد” والتي تتيح للعملاء اختيار الأنسب واجربة وضع السجاد افتراضيًا داخل مساحاتهم المعيشية لتقييم التصميم والحجم والألوان قبل الشراء.

وأضافت، أن المنصة تستعد لإطلاق “استوديو OW”، وهي خاصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يوفر الموقع نظام دفع متكاملًا، إلى جانب خيارات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL).

ووفقًا لبيان النساجون الشرقيون، تواصل منصات التجارة الإلكترونية اليوم نموها، مع جذب 29.8 مليون مستخدم وتسجيل 10.5 ملايين زيارة يومية، مما يعكس التحول المتزايد نحو تجارب التسوق الرقمي.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد: “يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا، ومن خلال منصتنا المُحدّثة للتجارة الإلكترونية، نعيد تعريف الطريقة التي يكتشف بها العملاء منتجاتنا”.

وتابعت ياسمين خميس: مع وجود 92.6 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر بنهاية 2025، يواصل السوق إظهار إقبال قوي على التقنيات الرقمية واعتمادًا متزايدًا على المنصات الإلكترونية لتلبية الاحتياجات اليومية.

ومن هذا المنطلق، أكّدت :”نركز على الوصول إلى عملائنا حيثما كانوا، وتقديم تجربة سلسة، وتعكس هذه المنصة التزامنا بالابتكار والبساطة وسهولة الوصول، بما يقربنا من منظومة رقمية متكاملة ترتقي بكل مرحلة من رحلة العميل”.

