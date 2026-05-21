أخبار اليمن : صنعاء تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

صنعاء تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل التاسع من ذي الحجة 1447هـ الموافق 26 مايو 2026م. صنعاء تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المباركأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل التاسع من ذي الحجة 1447هـ الموافق 26 مايو 2026م. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجازة عيد الأضحى تنتهي يوم الخميس 18 ذو الحجة 1447هـ الموافق 4 يونيو 2026م، فيما يُستأنف الدوام الرسمي بكافة الوحدات يوم السبت 20 ذو الحجة الموافق ٦ يونيو، استناداً إلى القانون رقـم (2) لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة (2) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة.

