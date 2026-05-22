وزير التموين: مصر تدرس إنشاء مركز عالمي متكامل للحبوب والزيوت الغذائية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 11:55 مساءً - محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات البورصات السلعية، وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتطوير نظم التداول والتسوية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم التتبع والرقابة الرقمية (Track & Trace)، والتحول الرقمي في سلاسل إمداد الحبوب والسلع الغذائية، بما يدعم كفاءة التداول ويعزز الشفافية ويرفع قدرة منظومة الإمداد على مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسي الخامس للحبوب، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، بحضور ديمتري باتروشيف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، وأوكسانا لوت وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجالات الحبوب والأمن الغذائي.

وقال فاروق إن المنتدى أصبح منصة دولية مؤثرة للحوار حول مستقبل أسواق الحبوب وقضايا الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق وتداعياتها على الأمن الغذائي.

وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستوردة للحبوب أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات الغذائية، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الروسي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، في ظل الإرادة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين نحو تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن التعاون في مجال الأمن الغذائي وتجارة الحبوب يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تمثله روسيا باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميًا، وما تمثله مصر من سوق رئيسية ومحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض فاروق رؤية الدولة المصرية للتعاون في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن مصر لا تنظر فقط إلى استيراد الحبوب، وإنما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تشمل مجالات التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية والأسواق المنظمة، من خلال تطوير البورصة المصرية للسلع باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق وتحسين آليات التسعير والتداول للسلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحبوب.

كما أعلن أن مصر تدرس إنشاء مركز عالمي متكامل للحبوب والزيوت الغذائية، يستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير الحبوب والسلع الغذائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تشهده من تطور كبير في البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن المشروع يمثل رؤية متكاملة تشمل إنشاء صوامع حديثة، ومرافق متطورة للتداول والنقل، وصناعات غذائية ذات قيمة مضافة، ومراكز لوجستية متكاملة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون مع الجانب الروسي في مجالات تجارة الحبوب والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التخزين والتداول والشراكات الاستثمارية المرتبطة بالمشروع.

وشدد وزير التموين على أن التحديات العالمية الراهنة تؤكد أن مستقبل الأمن الغذائي لن يعتمد فقط على حجم الإنتاج، وإنما أيضًا على قدرة الدول على تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والتكامل اللوجستي والشراكات الدولية الفاعلة.

وأشار إلى إيمان مصر بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات وبناء شراكات طويلة الأجل، تسهم في تحقيق أمن غذائي أكثر استدامة واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.

