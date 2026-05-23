علياء بسيوني تروج لحفل أحمد سعد بعد إعلان انفصالهما! أثارت علياء بسيوني حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية عودتها إلى طليقها الفنان أحمد سعد بعدما فاجأت ا إقرأ المزيد

أثارت علياء بسيوني حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية عودتها إلى طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما فاجأت الجمهور بالترويج لحفله الجديد في أمريكا الشمالية، رغم إعلان انفصالهما مؤخراً. وجاء تصرفها ليفتح الباب أمام التكهنات بشأن وجود محاولات للصلح بين الطرفين، خاصة مع تداول أنباء عن تدخل الفنان عمرو سعد لإنهاء الخلافات ومنع الطلاق الرسمي.

روجت علياء بسيوني لحفل الفنان أحمد سعد، المقرر إقامته في قارة أمريكا الشمالية، بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشاركت علياء عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام البرومو الدعائي الخاص بالحفل، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين، خاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من إعلان الانفصال.

فتح تصرف علياء بسيوني باب التكهنات مجدداً حول إمكانية عودتها إلى أحمد سعد، حيث اعتبر كثيرون أن دعمها له علناً قد يكون مؤشراً على تحسن العلاقة بينهما ومحاولة تجاوز الخلافات الأخيرة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخطوة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الثنائي قد قرر بالفعل منح علاقتهما فرصة جديدة.

وأكدت مصادر مقربة وجود محاولات للصلح بين أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، بهدف منع الوصول إلى الطلاق الرسمي وإنهاء الخلافات القائمة بينهما، وكشف مصدر مقرب أن الفنان عمرو سعد تدخل بالفعل في محاولة للتقريب بين الطرفين وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وسبق أن أعلن النجم أحمد سعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة في مطلع الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه إنهاء مسؤوليتها عن إدارة أعماله، على أن يتم تعيين مدير أعمال جديد خلال الفترة المقبلة.