انت الأن تتابع خبر بشرى سارة إتاحة مرافقة الطفل في الأسبوع الأول من عودة المدارس.. إذا كان في هذه المراحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتسائل الكثير من أولياء الأمور عن إن كان مسموح لهم مرافقة أطفالهم في الأسبوع الأول من بداية الدراسة لكي يكونوا بجانب أطفالهم ويشعروهم بالآمان ويزرعون فيهم حب الدراسة والتعليم، لذلك أوضحت وزارة التعليم حقيقة الأمر وأشارت إلى بعض المراحل التي متاح التواجد معهم في الأسبوع الأول من الدراسة بالمملكة 1446، ليكم التفاصيل.

حقيقة إتاحة مرافقة الطفل في الأسبوع الأول من عودة المدارس

أعلنت المملكة العربية السعودية الموافقة على مرافقة الطفل إذا كان في المراحل الأولية ورياض الأطفال في الأسبوع الأول من عودة المدارس بالمملكة 1446، وذلك لكي يشعر الطفل بالاطمئنان ويتقبل المدرسة أو الحضانة بشكل أسرع ولا يبكي أثناء وجوده في المدرسة، هذا يدل على رفق الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ويدل على سعيها للتقدم والتطور بالتعليم.

التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد لعام 1446، إليكم التقويم الدراسي الجديد 1446:

أولا تكون بداية الفصل الدراسي الأول وبداية الدراسة يوم 18 أغسطس 2024.

تكون عودة المعلمين إلى الدراسة في يوم 11 أغسطس 2024، الذي يوافق بالهجري 7 من صفر 1446.

تأتي عودة الإداريين والمشرفين إلى المدارس بالمملكة في يوم 4 أغسطس 2024، الموافق ليوم 29 محرم 1446.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في يوم 7 نوفمبر، وبالهجري يوم 5 من جمادى الأول.

متي تبدأ الحصة الأولى للفصل الدراسي الأول 1446؟

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد بدء الحصة الأولى بالمدارس في الفصل الدراسي الاول عام 1446، حيث أوضحت أن الدوام الصيفي سيبدأ يوم 1446/2/14هجريًا، وأشارت إلى أن الاصطفاف الصباحي يكون في الساعة 6:45 وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00.

تفاصيل إجازات الفصل الدراسي الأول

توجد إجازات كثيرة أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ووضحت تفاصيلها، إليكم إجازات الفصل الدراسي الأول: