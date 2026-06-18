شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا: الحوار هو الطريق الوحيد للأمن والاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 01:24 مساءً -

رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد شيخ الأزهر أن شعوب المنطقة عانت لسنوات طويلة من ويلات الحروب والصراعات التي أرهقت الاقتصادات وأثقلت كاهل المجتمعات بمزيد من الخوف والتوتر وعدم الاستقرار، مشددًا على أهمية استثمار هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للحوار والتفاهم بين الدول.

وأوضح أن الحروب لا تترك وراءها سوى الدمار والخسائر الإنسانية والاقتصادية، بينما يمثل الحوار واحترام سيادة الدول والالتزام بالحلول السلمية الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات المعقدة.

وأشار إلى أن العالم بات أكثر احتياجًا إلى تعزيز ثقافة السلام والتعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقوة العسكرية، وإنما من خلال التفاهم والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعوب والدول.

وجدد الأزهر الشريف دعوته إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف النزاعات وإرساء الأمن والسلام، بما ينعكس إيجابًا على حياة الشعوب ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.