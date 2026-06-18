مصر وبريطانيا تعززان الشراكة الاستراتيجية.. مباحثات موسعة لدعم الاستثمار والتنسيق الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 01:24 مساءً - ترأس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ونظيرته البريطانية، أعمال الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشهدت أعمال المجلس مناقشات موسعة حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية.

كما استعرض الجانب المصري الخطوات والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية والآليات المشتركة في القاهرة ولندن لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكبر.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كما تناولت المشاورات الجهود المبذولة لدعم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان، إضافة إلى متابعة مسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق السياسي والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية في المنطقة.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية البريطانية بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي واحتواء الأزمات، مؤكدة حرص بلادها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.