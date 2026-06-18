أخبار اليمن : إنجلترا تبدأ مونديال 2026 باكتساح كرواتيا

إنجلترا تبدأ مونديال 2026 باكتساح كرواتيا
بدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 باكتساح نظيره الكرواتي 4-2، الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية عشرة.
سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني هدفين لإنجلترا، أحدهما من ركلة جزاء، في الدقيقتين 12 و42، وجود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 47، وماركوس راشفورد جناح برشلونة الإسباني في الدقيقة 85، بينما أحرز مارتن باتورينا وبيتار موسى هدفي كرواتيا في الدقيقتين 36 و45+5.
وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا غانا وبنما.
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