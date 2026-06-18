محافظ شمال سيناء يعلن إعادة تشغيل محطة غاز البوتاجاز بالشيخ زويد لتخفيف معاناة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الخميس، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد بسعة تخزينية 50 طنًا، في إطار تطوير الخدمات التموينية بالمحافظة.

وأكد المحافظ انه من المقرر أن تسهم المحطة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من البوتاجاز، وتحسين كفاءة التوزيع، وضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بصورة مستقرة وآمنة لأهالي الشيخ زويد والمناطق المجاورة.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن المحطة ستوفر عناء نقل أسطوانات البوتاجاز من مدينة العريش إلى الشيخ زويد، بما يحقق سرعة تلبية احتياجات المواطنين ويدعم استقرار الخدمات التموينية بالمحافظة.

وكان اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قد التقى ، مؤخرا، مع عدد من مشايخ وعواقل مدينة الشيخ زويد، وذلك بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم أهالي مدينة الشيخ زويد، والاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين ، في إطار التواصل المستمر مع مشايخ القبائل والعواقل بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وكان مطلب إعادة فتح محطة غاز البوتاجاز بالشيخ زويد ، احد أهم مطالب مشايخ وعواقل الشيخ زويد، لتخفيف من معاناة ألم اطنين ابن كانوا يقطعون مسافة 35 كم من مدينة الشيخ زويد إلى مدينة العريش للحصول على أنبوبة غاز البوتجاز، ما يكبدة معناة بدنية ومادية