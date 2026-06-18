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غدا انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج بالمغرب ...بمشاركة من البرلمان العربي

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غدا انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج بالمغرب ...بمشاركة من البرلمان العربي

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غدا انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج بالمغرب ...بمشاركة من البرلمان العربي

غدا انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج بالمغرب ...بمشاركة من البرلمان العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

يتوجه  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، وينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية .

 

ويُعد المنتدى أحد أبرز المنصات البرلمانية الاقتصادية الإقليمية، حيث يشارك في أعماله عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية.

 

ومن المقرر أن يُلقي  رئيس البرلمان العربي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، يؤكد فيها حرص البرلمان العربي على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وتعزيز التعاون البرلماني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ودعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار والازدهار المشترك.

 

كما سيشارك البرلمان العربي في جلسات المنتدى التي تناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من بينها تحديات التكامل الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العام، وتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفرص التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ودعم الاقتصاد الأزرق، ومواجهة آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي.

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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