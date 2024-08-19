انت الأن تتابع خبر "استعدوا للعودة" موعد الدخول المدرسي 2025 في المغرب والإجازات الرسمية المقررة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد بدء الموسم الدراسي في المغرب من خلال بيان رسمي نشرته مؤخرًا على الموقع الرسمي للوزارة، وتضمنه أيضًا قائمة العطل المدرسية الجديدة لعام 2025، كما كشفت الوزارة عن شعار السنة الجديدة وهو “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد في الثاني من سبتمبر 2024.
موعد الدخول المدرسي بالمغرب
- أصدرت وزارة التربية بيانًا رسميًا يحدد موعد بدء العام الدراسي في المغرب وأيضًا قائمة العطل المدرسية، وجاءت كما هو موضح بالنقاط التالية:
يبدأ العام الدراسي الجديد في 2 سبتمبر 2024 لموظفي إدارة
- التعليم وموظفي التفتيش والمراقبة.
- يوم 2 سبتمبر موعد عودة المدارس لموظفي وزارة التربية الوطنية ومستشاري التوجيه والتخطيط التربوي.
- يعود طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.
- يكون يوم 4 سبتمبر هو موعد عودة طلاب الصف الأول الثانوي.
- يعاود طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الدراسة في 5 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى طلاب الصفين الثاني الإعدادي والأول بكالوريا.
- الصفين الخامس والسادس من التعليم الابتدائي.
- سوف يعود طلاب الصف الثالث الإعدادي والثاني بكالوريا يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر.
لائحة الإجازات المدرسية 2025 المغرب
أعلنت وزارة
التربية الوطنية من خلال بيان رسمي على موقعها الإلكتروني عن الإجازات الرسمية المدرسية، وفي الوقت نفسه أفادت بموعد بدء السنة الدراسية، وذلك ليكون جميع الطلاب على دراية بالعطلات التي تشمل النقاط التالية:
- عطلة المولد النبوي الشريف يومي 12 و13 من شهر ربيع الأول، والتي تتوافق مع التاريخ الميلادي 15 و16 من شهر سبتمبر.
- الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر هي موعد العطلة الفصلية الأولى.
- يحتفل بذكرى المسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر 2024.
- سوف يكون موعد عطلة عيد الاستقلال في 18 نوفمبر 2024.
- يكون تاريخ الإجازة الثانية في الفترة ما بين 8 إلى 15 سبتمبر 2024.
- سوف تكون عطلة بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في 11 يناير 2025.
- إجازة رأس السنة الأمازيغية، التي سوف تصادف يوم 14 يناير 2025.
- تبدأ عطلة منتصف العام الدراسي المقبل من 26 يناير 2024 حتى 2 فبراير 2025.