"استعدوا للعودة" موعد الدخول المدرسي 2025 في المغرب والإجازات الرسمية المقررة

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رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد بدء الموسم الدراسي في المغرب من خلال بيان رسمي نشرته مؤخرًا على الموقع الرسمي للوزارة، وتضمنه أيضًا قائمة العطل المدرسية الجديدة لعام 2025، كما كشفت الوزارة عن شعار السنة الجديدة وهو “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد في الثاني من سبتمبر 2024.

موعد الدخول المدرسي بالمغرب

أصدرت وزارة التربية بيانًا رسميًا يحدد موعد بدء العام الدراسي في المغرب وأيضًا قائمة العطل المدرسية، وجاءت كما هو موضح بالنقاط التالية:

يبدأ العام الدراسي الجديد في 2 سبتمبر 2024 لموظفي إدارة

التعليم وموظفي التفتيش والمراقبة.

يوم 2 سبتمبر موعد عودة المدارس لموظفي وزارة التربية الوطنية ومستشاري التوجيه والتخطيط التربوي.

يعود طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.

يكون يوم 4 سبتمبر هو موعد عودة طلاب الصف الأول الثانوي.

يعاود طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الدراسة في 5 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى طلاب الصفين الثاني الإعدادي والأول بكالوريا.

الصفين الخامس والسادس من التعليم الابتدائي.

سوف يعود طلاب الصف الثالث الإعدادي والثاني بكالوريا يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر.

لائحة الإجازات المدرسية 2025 المغرب

أعلنت وزارة

التربية الوطنية من خلال بيان رسمي على موقعها الإلكتروني عن الإجازات الرسمية المدرسية، وفي الوقت نفسه أفادت بموعد بدء السنة الدراسية، وذلك ليكون جميع الطلاب على دراية بالعطلات التي تشمل النقاط التالية: