انت الأن تتابع خبر مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2024.. شروط القبول للطلاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنسيق معهد فني تمريض 2024.. تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية اليوم الثلاثاء، يبحث الطلاب عن شروط القبول في معهد فني تمريض، والحد الأدنى للقبول به، حيث يعد من المؤسسات التعليمية التي يرغب عدد كبير من الطلاب في الالتحاق به، خاصة وأنه يوفر فرص عمل بعد التخرج.

يستعرض موقع دوت الخليج، في هذا التقرير

تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2024، وشروط القبول في المعهد، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض كفر الشيخ 316 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض طنطا 315 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض الزقازيق 310 درجات.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

ـمؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309 درجات.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض بنها 306.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض سوهاج 306 درجات.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

معهد فني تمريض 2024

ـمؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض أورام القاهرة 301 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض حلوان 296 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض الفيوم 295 درجة.

ـمؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض السويس 295 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5 درجة

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض بني سويف 294.5 درجة..

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض جونة 270.5 درجة.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض شربين 270 درجة.

شروط القبول في معهد فني تمريض