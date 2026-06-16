حريق هائل يلتهم عددا من المبانى على الطريق الدائري قبل نزلة أثر النبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:24 مساءً - اندلع حريق ضخم في عدد من المباني الواقعة على الطريق الدائري قبل نزلة أثر النبي، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي غطت المنطقة، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة المعنية.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمناطق المجاورة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء.

وشهدت المنطقة حالة من التكدس المروري نتيجة الحريق، بينما تعمل الجهات المختصة على تنظيم حركة السير وتوجيه السيارات إلى مسارات بديلة لحين الانتهاء من عمليات السيطرة على النيران.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الخسائر الناتجة عنه، كما لم يتم الإعلان عن وجود إصابات أو ضحايا.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما تتابع الجهات المختصة تطورات الموقف للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.